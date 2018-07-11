Ученые выяснили, как улучшить качество секса. При чем тут солнце

11 июля, 2018, 17:18

Ученые провели исследование, в котором выяснили, что пребывание на солнце может улучшить качество секса

Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты считают, что для того, чтобы секс был лучше, стоит принимать солнечные ванны. Пребывание на солнце стимулирует выработку витамина D, а также улучшает настроение.

Исследовательница Эли Дилкс считает, что у женщин с дефицитом витамина D низкий уровень эстрогена. Это влияет на женское либидо не лучшим образом.

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Поэтому солнечные ванны положительно влияют на сексуальную жизнь мужчин – они стимулируют выработку тестостерона.

Для того, чтобы качество секса стало лучше, медики рекомендуют находиться на солнце около 30 минут на протяжении двух недель.