С начала "хлебного" перемирия на Донбассе сократилось количество обстрелов , - ОБСЕ

11 июля, 2018, 19:11

В ОБСЕ довольны результатами "хлебного перемирия" на Донбассе, объявленного с 1 июля в связи с началом уборочной

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".

"Я рад, что согласованное перемирие дает результаты. С начала его действия количество нарушений режима прекращения огня значительно сократилось. Хотя намечается тенденция их роста в последние два дня", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

По словам Сайдика, перемирие позволило значительно уменьшить количество жертв среди мирного населения в зоне конфликта.

"По последним данным СММ ОБСЕ, за время перемирия была зарегистрирована только одна жертва среди гражданского населения - человек получил ранения", - сказал он.

При этом Сайдик поблагодарил участников переговоров за достигнутый результат, а также призвал сохранять приверженность перемирию.

"От имени ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе хочу выразить благодарность и поддержать усилия тех, кто действительно соблюдает перемирие. Призываю всех строго соблюдать полное перемирия и в дальнейшем", - сказал он.