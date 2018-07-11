С начала "хлебного" перемирия на Донбассе сократилось количество обстрелов , - ОБСЕ
Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".
"Я рад, что согласованное перемирие дает результаты. С начала его действия количество нарушений режима прекращения огня значительно сократилось. Хотя намечается тенденция их роста в последние два дня", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.
По словам Сайдика, перемирие позволило значительно уменьшить количество жертв среди мирного населения в зоне конфликта.
"По последним данным СММ ОБСЕ, за время перемирия была зарегистрирована только одна жертва среди гражданского населения - человек получил ранения", - сказал он.
При этом Сайдик поблагодарил участников переговоров за достигнутый результат, а также призвал сохранять приверженность перемирию.
"От имени ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе хочу выразить благодарность и поддержать усилия тех, кто действительно соблюдает перемирие. Призываю всех строго соблюдать полное перемирия и в дальнейшем", - сказал он.
- Напомним, во время встречи Трехсторонней группы российская сторона отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения.
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