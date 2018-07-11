Россия отказывается гарантировать безопасность для ремонта Донецкой фильтровальной станции

11 июля, 2018, 17:25

Во время встречи в Минске Трехсторонней контактной группы российская сторона отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой населенные пункты Донбасса по обе стороны линии разграничения

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олиифер.

"Украина сделала все возможное для людей, которые обеспечивают подачу воды сотням тысяч жителей Донбасса: так, каждую смену ДФС сопровождают военные Вооруженных сил Украины. Зато РФ по-прежнему отказывается предоставить соответствующие гарантии безопасности", - написала Олифер.

При этом пресс-секретарь Кучмы отметила, что Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины.

"Именно таким образом может быть обеспечена безопасность и работников этого учреждения, и ремонтных бригад, и наблюдателей СММ ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в этом районе", - отметила Олифер.

Кроме того, спикер представителя Украины в ТКГ сообщила, что в заседании подгруппы по социально-экономическим вопросам принял участие представитель компании "Водафон Украина", который просил гарантий безопасности для ремонтников мобильных сетей на оккупированной территории.

"Он озвучил приоритетные направления по поддержке мобильной связи, которой пользуются жители неподконтрольной части Донбасса - речь идет о проведении международного аудита оборудования компании на территории ОРДЛО, предоставлении гарантий безопасности сотрудникам компании во время их пребывания на территории ОРДЛО возврат оборудования компании", - добавила Олифер.