Пара занялась сексом в студии киевского радио. Видео с камер "слили" в сеть

О ситуации на своей странице в Facebook написал продюсер радиостанции Вячеслав Демин.

По его информации, один из сотрудников радиостанции решил устроить в студии романтическое свидание.

Все банально: сотрудник радиостанции решил устроить в студии "Радио Максимум" свидание. Узнали мы об этом с "Фейсбука". Какой-то "добрый" человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию ", - написал Демин.

Также добавил, что у героя-любовника была после этого разговор с генеральным директором.

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