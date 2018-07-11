Пара занялась сексом в студии киевского радио. Видео с камер "слили" в сеть
В сети опубликовали видео, на котором в студии одной из киевских радиостанций пара занимается сексом
О ситуации на своей странице в Facebook написал продюсер радиостанции Вячеслав Демин.
По его информации, один из сотрудников радиостанции решил устроить в студии романтическое свидание.
Все банально: сотрудник радиостанции решил устроить в студии "Радио Максимум" свидание. Узнали мы об этом с "Фейсбука". Какой-то "добрый" человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию ", - написал Демин.
Также добавил, что у героя-любовника была после этого разговор с генеральным директором.
Увага, відео 18+
- Напомним, в центре Львова на крыше дома пара занялась сексом, а очевидцы сняли это на видео
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