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Пара занималась сексом в центре Львова. Это сняли на видео (18+)

В центре Львова на крыше дома пара занялась сексом, а очевидцы сняли это на видео

Ролик опубликовали в Facebook.

Пара выбрала крышу дома, который находится на перекрестке улиц Гнатюка и Сечевых Стрельцов. Очевидцы, находившиеся в помещении напротив, сняли их на видео.

"Ходите по улицам, не понимаете голову вверх, а там такая архитектура. И не только. Это экстремальная львовская любовь на крыше одного из самых высоких зданий в центре города. Оттуда можно наблюдать прекрасный вид на старый Львов, однако данной молодой парочке явно не до него", - пишут в сети.

По словам очевидцев, за кадром остались еще более яркие моменты, однако как только любовники заметили зрителей, быстро убежали.

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