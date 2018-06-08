Пара занималась сексом в центре Львова. Это сняли на видео (18+)
8 июня, 2018, 13:46
В центре Львова на крыше дома пара занялась сексом, а очевидцы сняли это на видео
Ролик опубликовали в Facebook.
Пара выбрала крышу дома, который находится на перекрестке улиц Гнатюка и Сечевых Стрельцов. Очевидцы, находившиеся в помещении напротив, сняли их на видео.
"Ходите по улицам, не понимаете голову вверх, а там такая архитектура. И не только. Это экстремальная львовская любовь на крыше одного из самых высоких зданий в центре города. Оттуда можно наблюдать прекрасный вид на старый Львов, однако данной молодой парочке явно не до него", - пишут в сети.
По словам очевидцев, за кадром остались еще более яркие моменты, однако как только любовники заметили зрителей, быстро убежали.
- Напомним, в Днепровском общежитии сосед не выдержал слишком громкого секса пары за стеной, взломал дверь и начал бить парня.
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