Facebook тестирует рекламу с дополненной реальностью в новостной ленте

11 июля, 2018, 17:30

Социальная сеть Facebook начала тестировать рекламу с применением технологий дополненной реальности (AR)

Как пишет The Verge, новый формат позволяет читателям взаимодействовать с товаром и даже примерить его.

Первым AR-рекламу протестовал MichaelKors бренд, который предложил пользователям примерить новые модели солнечных очков, Nike предложила читателям посмотреть на новую модель кроссовок, а автомобили KIA выпустили рекламу модели Stinger GT.

В дальнейшем компании Sephora, NYX, Bobbi Brown, Pottery Barn, Wayfair и King начнут использовать AR-формат рекламы в Facebok уже этим летом.

Согласно первым показателям, новый формат рекламы значительно поднимает ее эффективность. Nike продала свою новую модель менее чем за час, количество поисковых запросов KIA Stinger GT за время рекламной кампании возросла на 46%, а количество звонков в дилерские центры - на 20%.

Пока в Facebook не комментируют, когда AR-реклама будет доступна в других странах, как это технически реализуется и сколько рекламодателю приходится платить за новый формат.

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