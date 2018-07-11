Аэропорт "Киев" обвинил НАБУ в аварии самолета, бюро отрицает

11 июля, 2018, 22:11

Аэропорт "Киев" (Жуляны) обвинил НАБУ в блокировании работы предприятия и удерживании без средств связи сотрудников, из-за чего якобы не удалось избежать крушения пассажирского самолета

Об этом говорится в заявлении компании «Мастер-Авиа», арендующей аэропорт.

«14 июня административные здания и терминалы Международного аэропорта «Киев» были заблокированы сотрудниками НАБУ, вооруженными автоматическим оружием. В течение 19 часов руководство аэропорта и компании «Мастер-Авиа», в том числе руководители отделов и ключевые сотрудники удерживались в своих кабинетах без средств связи и возможности координировать работу аэропорта», — заявили в компании.

«Мастер-Авиа» считает, что из-за таких действий детективов НАБУ сотрудники аэропорта не смогли предотвратить аварию пассажирского самолета Bravo рейса Анталия-Киев, который во время посадки выкатился за пределы взлетной полосы.

В Национальном антикоррупционном бюро обнародовали официальное заявление, в котором утверждается, что следственные действия не могли быть причиной аварии самолета.

«Обвинения в блокировании работы, из-за чего якобы оказалось невозможным предотвратить аварии самолета, не соответствуют действительности. НАБУ убеждено, что подобные публикации могут свидетельствовать о желании переложить ответственность за инцидент и отвлечь внимание общества от факта расследования злоупотреблений при использовании имущества аэропорта», — заявили в бюро.

В НАБУ подтвердили, что 14 июня в аэропорту действительно проводились обыски на основании постановления Соломенского райсуда Киева. По данным детективов, обыски были исключительно в административных помещениях, в которых расположены кабинеты руководства компании, бухгалтерии, финансового и юридического управлений. То есть тех подразделений, которые непосредственно занимаются техническим обеспечением организации полетов и их безопасности.