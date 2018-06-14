В аэропорту “Киев” аварийно приземлился самолет, пассажиры рассказали подробности

14 июня, 2018, 22:56

В аэропорту “Киев” самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На борту находились 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал, заявили в администрации аэропорта. Все пассажиры эвакуированы и находятся в терминале, в зале прилета.

На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании. Также принято решение о закрытии аэропорта «Киев» до 1:00 15 июня.

Как рассказала Еспресо пассажирка авиарейса 4406 Анталия-Киев Александра, ситуация во время приземления была более сложной, чем утверждают в аэропорту.

"Самолет во время приземления рухнул на правое крыло, начало дымиться, поотрывало некоторые сиденья, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка. Стюардесса говорила пассажирам не двигаться, но пассажиры начали выбегать из самолета, который уже приземлился. Потом пришлось почти 30 минут ждать автобус, который отвез пассажиров в терминал ", - рассказала Александра.

По ее словам, багаж пока получили всего 5 процентов пассажиров. Воду пассажирам в терминале дали через 2 часа после аварийного приземления самолета.

По данным пассажирки, в аэропорту работают машины скорой помощи. Некоторые люди пострадали, в том числе получив ссадины на локтях. Также у некоторых пассажиров поднялось давление и зафиксировано шоковое состояние. Администрация аэропорта пока не объяснила пассажирам, когда они смогут получить свои чемоданы.