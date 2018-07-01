Украинский изобретатель наладил производство очков от солнца с кофе и льна
1 июля, 2018, 21:37
Украинец Максим Гавриленко создал органические солнцезащитные очки с кофе и льна, которые разлагаются в 100 раз быстрее от пластиковых
Гавриленко вырос в семье оптиков, а свои очки он решил сделать экологичными, пишет Bit.ua.
Изобретатель запустит краудфандингову кампанию на Kickstarter в конце июля. Первые 200 очков он планирует продать со скидкой.
Сейчас его фирма предлагает 8 различных дизайнов оправ. Во все оправы имеют линзы с защитой от ультрафиолета.
Производство очков сосредоточат в Украине.
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