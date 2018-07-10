Российские боевики под Мариуполем стреляли из гранатометов и пулеметов

10 июля, 2018, 18:31

Российские боевики на Мариупольском направлении открывали огонь с применением гранатометов

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отметили в пресс-центре, от 7 утра до 18 часов российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь на Мариупольском направлении.

Российские боевики открывали огонь с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское, Широкино и Водяное. Потерь личного состава Объединенных сил за сегодняшний день нет.