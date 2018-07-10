На Донбассе погиб украинский военный

10 июля, 2018, 14:06

Во вторник, 10 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий Владимир Лужецкий

Об этом сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что погибший родился в 1995 году и был родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области.