На Донбассе погиб украинский военный
10 июля, 2018, 14:06
Во вторник, 10 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий Владимир Лужецкий
Об этом сообщается на сайте Львовской областной государственной администрации.
Отмечается, что погибший родился в 1995 году и был родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области.
- Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения ООС один украинский военнослужащий получил ранение. Противники 23 раза открывали огонь по позициям украинской армии.
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