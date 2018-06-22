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Из Украины в Польшу запустят еще один поезд

Министры инфраструктуры Украины и Польши Владимир Омелян и Анджей Адамчик договорились создать рабочую группу для запуска железнодорожного маршрута сообщением Люблин-Львов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

“До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов”, - заявил Омелян.

Отмечается, что железнодорожное сообщение Киев-Перемышль за прошлый год пользовалось большим спросом. Если в 2016 году им воспользовались лишь 4 тыс. пассажиров, то в 2017 году - 317 тыс. Отметим, что маршрут поезда «Интерсити+» Киев-Перемышль был открыт 23 декабря 2016 года.

Кроме того, стороны подписали межправительственное соглашение о содержание дорожных пограничных мостовых объектов на украинско-польской границе.

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