Из Украины в Польшу запустят еще один поезд
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
“До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов”, - заявил Омелян.
Отмечается, что железнодорожное сообщение Киев-Перемышль за прошлый год пользовалось большим спросом. Если в 2016 году им воспользовались лишь 4 тыс. пассажиров, то в 2017 году - 317 тыс. Отметим, что маршрут поезда «Интерсити+» Киев-Перемышль был открыт 23 декабря 2016 года.
Кроме того, стороны подписали межправительственное соглашение о содержание дорожных пограничных мостовых объектов на украинско-польской границе.
- Напомним, что "Укрзализныця" до конца лета планирует запустить евроколией поезд “Мукачево — Будапешт”.
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