Люди в виртуальном теле Эйнштейна становятся умнее. Ученые рассказали, почему

10 июля, 2018, 15:00

Исследование показало, что опыт пребывания в виртуальном теле Альберта Эйнштейна может помочь людям с низкой самооценкой

Работа, опубликованная в Frontiers In Psychology, также свидетельствует, что, находясь в теле престарелого гения, люди менее склонны бессознательно стереотипизировать пожилых лиц.

К таким выводам пришли три испанских психолога в эксперименте с участием пятнадцати мужчин 25-40 лет и одного виртуального Эйнштейна.

Участникам предлагалось недолго побыть в виртуальном теле достаточно пожилого ученого, и столько же времени - в виртуальном теле неизвестного мужчины своего возраста.

До и после погружения в виртуальную реальность участники исследования заполняли анкеты об отношении к людям разного возраста и проходили тесты на простейшие логические операции. После недолгого пребывания в виртуальном образе Эйнштейна участники эксперимента были менее склонны плохо судить о людях преклонного возраста и демонстрировали лучшие результаты тестов.

Этот маленький эксперимент свидетельствует, в частности, о том, насколько гибко мы себя воспринимаем. Испанские ученые исходили из того, что человек способен переносить восприятие собственного тела на посторонние предметы, видимые глазу.

Лучшая иллюстрация этой способности - эксперимент Ботвинника и Коэна с резиновой рукой, когда люди чувствовали прикосновение к перчатке, что лежит на столе там, где раньше находилась их собственная рука. Если человек видит себя с растрепанной шевелюрой Эйнштейна и в белом халате, он воспринимает себя как Эйнштейна, т. е. - гения, и может задействовать скрытые интеллектуальные ресурсы, объясняют свои результаты авторы работы.

Что же касается отношения к возрасту, то здесь все проще: однажды почувствовав какое-то свойство в себе, люди становятся менее склонны осуждать это свойство в других, поэтому даже виртуально побывав человеком пожилого возраста, испытуемые были менее склонны стереотипизировать старшее поколение.

Предыдущие исследования показали, что люди со светлой кожей, что в виртуальной реальности пробыли некоторое время в темнокожему теле, реже действуют, руководствуясь стереотипами о темнокожих.

Исследователи надеются, что методика будет полезна для образования. "В виртуальной среде участники могут видеть это новое тело, отраженное в зеркале, и оно точно соответствует их движениям, помогая создать мощную иллюзию того, что виртуальное тело является их собственным", - говорит автор исследования доктор Слейтер.

Предыдущие исследования показали, что виртуальное воплощение может кардинально влиять на восприятие и поведение. Люди с низкой самооценкой выполняли логические задачки лучше в теле Эйнштейна, в сравнении с теми, кто был в виртуальном теле кого-то своего возраста.

Исследователи предполагают, что те, у кого была низкая самооценка, больше всего выиграли, изменив собственное мнение о себе. Есть гипотеза, что игра "Виртуальный Эйнштейн" сделает людей умнее. Видя себя в теле уважаемого и умного ученого, у людей повышалась уверенность во время работы над когнитивным тестом.

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