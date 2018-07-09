Ярмоленко прилетел в Лондон на медосмотр в "Вест Хэме"
9 июля, 2018, 08:25
Украинский футболист Андрей Ярмоленко близок к переходу из дортмундской "Боруссии" в "Вест Гем"
Об этом сообщает Kicker.
28-летний украинец прибыл в Лондон, где сегодня должен пройти медицинский осмотр перед заключением контракта с "Вест Гем". Клубы пока не договорились о цене Ярмоленко - "Боруссия" хочет за вингера 30 млн евро, а "Вест Хем" готов заплатить" 20 млн евро.
Андрей Ярмоленко перешел в "Боруссии" с "Динамо" летом прошлого года за 25 млн евро. В прошлом сезоне в различных турнирах он сыграл за дортмундцев 26 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
- Ранее стало известно, что другой украинский футболист Александр Зинченко переходит из "Манчестер Сити" в "Вулвергемптон".
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