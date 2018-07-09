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В Италии умерла старейшая европейка


фото: ANSA
6 июля в коммуне Монтелупо-Фиорентино в Италии умерла самая старая женщина в Европе. Итальянка Джузеппина Проджетто скончалась на 117 году жизни

Об этом сообщает местное агентство ANSA.

Женщина родилась 30 мая 1902 года в коммуне Ла-Маддалена. Проджетто было 116 лет и 37 дней. Она была второй старейшей женщиной в мире, после 117-летней японки Чийо Мияко.

Согласно данным Общества геронтологических исследований, которое базируется в США, теперь старейшей в Европе являтся итальянка Мария Джузеппа Робуччи-Наргисо. Сейчас ей 115 лет и 110 дней.

  • Напомним, в апреле умер старейший в мире мужчина - чилиец Селин Вильануева Харамильо. Ему был 121 год.
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