В Италии умерла старейшая европейка

9 июля, 2018, 09:21

6 июля в коммуне Монтелупо-Фиорентино в Италии умерла самая старая женщина в Европе. Итальянка Джузеппина Проджетто скончалась на 117 году жизни

Об этом сообщает местное агентство ANSA.

Женщина родилась 30 мая 1902 года в коммуне Ла-Маддалена. Проджетто было 116 лет и 37 дней. Она была второй старейшей женщиной в мире, после 117-летней японки Чийо Мияко.

Согласно данным Общества геронтологических исследований, которое базируется в США, теперь старейшей в Европе являтся итальянка Мария Джузеппа Робуччи-Наргисо. Сейчас ей 115 лет и 110 дней.