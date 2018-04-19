Умер старейший в мире холостяк. Чилийцу был 121 год
19 апреля, 2018, 17:16
Старейший человек в мире Селин Вильануева Харамильо из Чили ушел из жизни из-за болезни
Об этом пишет The Guardian.
На протяжении последних дней Харамильо болел. У него обнаружили проблемы с легкими. Врачи прогнозировали, что мужчина выздоровеет, но справиться с болезнью он не смог. Селин умер в больнице в коммуне Марикина на юге Чили.
Селин Харамильо родился 25 июля 1896 года. Однако никакие документы, которые могли бы это подтвердить, не сбереглись. Селин Харамильо никогда не был женат и у него нет родственников.
Его похоронят в пятницу на кладбище в чилийском городе Меуин.
- Напомним, исследования Центра нейродегенеративных заболеваний Германии показало зависимость здоровья и продолжительности жизни потомства от возраста родителей.