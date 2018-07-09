В Одессе начались украинско-американские военные учения "Си Бриз"

9 июля, 2018, 11:00

В Одессе 9 июля начинаются украинско-американские военные учения серии "Си Бриз"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В мероприятиях принимают участие 19 стран. Маневры держать до 21 июля в северо-западной части Черного моря, в портах, на аэродромах и полигонах Одесской, Николаевской, Херсонской областей.

От украинской стороны руководителем учений является контр-адмирал Алексей Неижпапа, с американской - капитан 1 ранга Мэтью Лиман.

В учениях задействованы почти 30 военных кораблей, катеров, судов обеспечения, турецкий подводная лодка.

Особенностью нынешнего "Си Бриз" является то, что руководить действиями подразделений морской, воздушной, наземной компоненты учений непосредственно с моря. Многонациональный штаб будет размещаться на флагманском корабле Шестого флота США "Mount Whitney" (LCC-20).

6 июля в одесский порт прибыл ракетный эсминец USS "Porter" DDG-78 - один из более 60 эсминцев класса Arleigh Burke. Он также относится к Шестого флота США. А днем ​​7 июля - штабной корабль 6-го флота США USS Mount Whitney LCC20.

В общем на 2018 год запланированы 5 масштабных учений с привлечением иностранных военных. Кроме украинского-американских "Си Бриз", "Рапид Трайдент" и украинско-румынских "Ривериан", говорится также о многонациональных учениях "Светлая лавина" и "Чистое небо". План проведения учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и за ее пределами утвердил в конце января Президент Петр Порошенко.