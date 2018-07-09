В Одессе начались украинско-американские военные учения "Си Бриз"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В мероприятиях принимают участие 19 стран. Маневры держать до 21 июля в северо-западной части Черного моря, в портах, на аэродромах и полигонах Одесской, Николаевской, Херсонской областей.
От украинской стороны руководителем учений является контр-адмирал Алексей Неижпапа, с американской - капитан 1 ранга Мэтью Лиман.
В учениях задействованы почти 30 военных кораблей, катеров, судов обеспечения, турецкий подводная лодка.
Особенностью нынешнего "Си Бриз" является то, что руководить действиями подразделений морской, воздушной, наземной компоненты учений непосредственно с моря. Многонациональный штаб будет размещаться на флагманском корабле Шестого флота США "Mount Whitney" (LCC-20).
6 июля в одесский порт прибыл ракетный эсминец USS "Porter" DDG-78 - один из более 60 эсминцев класса Arleigh Burke. Он также относится к Шестого флота США. А днем 7 июля - штабной корабль 6-го флота США USS Mount Whitney LCC20.
В общем на 2018 год запланированы 5 масштабных учений с привлечением иностранных военных. Кроме украинского-американских "Си Бриз", "Рапид Трайдент" и украинско-румынских "Ривериан", говорится также о многонациональных учениях "Светлая лавина" и "Чистое небо". План проведения учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и за ее пределами утвердил в конце января Президент Петр Порошенко.
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