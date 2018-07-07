Подготовка к "Си Бриз-2018": в Черное море вошли корабли 6-го флота США, а в Одессе приземляются "Геркулесы"

7 июля, 2018, 22:33

Подразделения американского 6-го флота готовятся к предстоящим международным учениям "Си Бриз-2018". Вчера, 6 июля 2018 года, пройдя проливы, в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Porter DDG78, а днем 7 июля - штабной корабль 6-го флота США USS Mount Whitney LCC20

В ближайшие дни ожидается визит этих кораблей в Одессу, передает Думская.net.

Продолжаются прилеты в одесский аэропорт тяжелой транспортной авиации. Сегодня днем приземлился очередной американский "Геркулес", который доставил в Украину морпехов и оборудование для учений. Самолет принадлежит к эскадрилье VR-64 Condors и осуществляет доставку различного снаряжения по всему миру в интересах американских Военно-морских сил.

Ежегодные американо-украинские учения "Си Бриз-2018" будут проводиться с 9 по 21 июля. Кроме американских подразделений к нам прибудут турецкие и румынские корабли, грузинские и молдавские морские пехотинцы, а также водолазы и спецназ из Канады и Великобритании.