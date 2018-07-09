В больнице умер 5-летний мальчик, упавший в "купальский" костер
9 июля, 2018, 10:25
В больнице Харькова умер 5-летний мальчик, который упал в костер во время празднования Ивана Купала
Об этом сообщает Mediaport.
Информацию о смерти мальчика подтвердили в пресс-службе Харьковского горсовета. Уточняется, что ребенок получил обширные ожоги 4-й степени.
Трагедия произошла в Кегичевском районе Харьковской области 6 июля. 5-летний мальчик упал в костер, когда взрослые отвлеклись.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время купальских гуляний 6 июля в различных районах Харьковской области ожоги получили четыре человека, включая 5-летнего мальчика.
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