В больнице умер 5-летний мальчик, упавший в "купальский" костер

9 июля, 2018, 10:25

В больнице Харькова умер 5-летний мальчик, который упал в костер во время празднования Ивана Купала

Об этом сообщает Mediaport.

Информацию о смерти мальчика подтвердили в пресс-службе Харьковского горсовета. Уточняется, что ребенок получил обширные ожоги 4-й степени.

Трагедия произошла в Кегичевском районе Харьковской области 6 июля. 5-летний мальчик упал в костер, когда взрослые отвлеклись.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время купальских гуляний 6 июля в различных районах Харьковской области ожоги получили четыре человека, включая 5-летнего мальчика.