На Харьковщине мальчик упал в "купальский" костер
7 июля, 2018, 17:07
В Кегичевском районе Харьковской области 5-летний ребенок упал в праздничный костер
Семья мальчика праздновала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер. Ребенка с помощью санавиации доставили в больницы Харькова, где ему оказали необходимую помощь, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Известно, что семья пострадавшего характеризуется положительно, на учете полиции не находится.
Событие имело место 6 июля 2018 года.
Открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
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