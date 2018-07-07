На Харьковщине мальчик упал в "купальский" костер

7 июля, 2018, 17:07

В Кегичевском районе Харьковской области 5-летний ребенок упал в праздничный костер

Семья мальчика праздновала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер. Ребенка с помощью санавиации доставили в больницы Харькова, где ему оказали необходимую помощь, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Известно, что семья пострадавшего характеризуется положительно, на учете полиции не находится.

Событие имело место 6 июля 2018 года.

Открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.