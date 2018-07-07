 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Харьковщине мальчик упал в "купальский" костер

В Кегичевском районе Харьковской области 5-летний ребенок упал в праздничный костер

Семья мальчика праздновала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер. Ребенка с помощью санавиации доставили в больницы Харькова, где ему оказали необходимую помощь, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Известно, что семья пострадавшего характеризуется положительно, на учете полиции не находится.

Событие имело место 6 июля 2018 года.

Открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2018 суббота

6 июля, 2018 пятница

больше новостей

7 июля, 2018 суббота

6 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать