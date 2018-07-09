Ученые испытали генное редактирование на млекопитающих
Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.org.
CRISPR / Cas9 в 2013 году открыла группа генетиков во главе с ученым Фенем Чжаном. Исследователи обнаружили редактор в ДНК бактерий и с тех пор выяснили, что с его помощью можно "исправлять" геном не только одноклеточных, но и многоклеточных существ.
Редактор генов гипотетически позволит избавиться от некоторых видом комаров и мошек, которые переносят опасные вирусы, а также защитить животных из группы риска вымирания.
Исследователям из университета Аделаиды впервые удалось изменить ген мыши. Ученые изменили все копии гена Tyr, который отвечает за темный пигмент в тканях млекопитающих и вставили полученные клетки в ДНК нескольких мышей. Когда грызуны выросли, генетики скрестили их с мышами, геном которых остался без изменений.
В результате эксперимента 73 процента мышат оказались альбиносами, поскольку в их генах отсутствует темный пигмент. Это одновременно подтверждает теорию, что изменение генов отражается на популяции, и демонстрирует, что Cas9 оказывает меньшее влияние на позвоночных животных.
- Ученые постоянно изучают животных в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне: слепые тетры Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по два часа в сутки, и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей, и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
- А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивые к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
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