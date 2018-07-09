Ученые испытали генное редактирование на млекопитающих

9 июля, 2018, 18:01

Группа ученых из австралийского Университета Аделаиды впервые встроила в ДНК млекопитающего генный редактор CRISPR / Cas9, способный создавать "нужные" виды генов, которые распространяются на всю популяцию

Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.org.

CRISPR / Cas9 в 2013 году открыла группа генетиков во главе с ученым Фенем Чжаном. Исследователи обнаружили редактор в ДНК бактерий и с тех пор выяснили, что с его помощью можно "исправлять" геном не только одноклеточных, но и многоклеточных существ.

Редактор генов гипотетически позволит избавиться от некоторых видом комаров и мошек, которые переносят опасные вирусы, а также защитить животных из группы риска вымирания.

Исследователям из университета Аделаиды впервые удалось изменить ген мыши. Ученые изменили все копии гена Tyr, который отвечает за темный пигмент в тканях млекопитающих и вставили полученные клетки в ДНК нескольких мышей. Когда грызуны выросли, генетики скрестили их с мышами, геном которых остался без изменений.

В результате эксперимента 73 процента мышат оказались альбиносами, поскольку в их генах отсутствует темный пигмент. Это одновременно подтверждает теорию, что изменение генов отражается на популяции, и демонстрирует, что Cas9 оказывает меньшее влияние на позвоночных животных.