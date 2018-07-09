Бахилы в больницах не обязательны. Супрун рассказала, почему
Об этом она написала на своей Facebook-странице.
Ульяна Супрун рассказала, что в клиниках развитых стран люди, что пришли навестить родственника или же ожидают врача, не одевают бахилы.
В Украине это также не обязательно, ни в каких нормативных документах нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц.
"Единственные места в больнице, где стоит их носить, операционные и помещения, требующие асептических условий - то есть там проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции. Ведь использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов", - пишет Супрун.
Ученые проводили исследования, в которых участники ходили при пациентах в бахилах и без них. Статистически исследователи не обнаружили значимой разницы.
"Инициатива относительно одевания бахил на каждого, кто переступает порог больницы, обычно идет от медучреждения. И имеет целью уменьшить работу уборщиц, а иногда и нажиться за счет кошелька пациента", - продолжила врач.
Использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас - экономически необоснованное и не несет пользы ни медучреждению, ни посетителям.
Кроме того, огромное количество выброшенных одноразовых бахил загрязняет планету. А порча экологии имеет гораздо худшие последствия для здоровья людей, чем следы от обуви на полу.
- Ранее глава МЗ Ульяна Супрун рассказала о том, что может вызывать неприятный запах изо рта.
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