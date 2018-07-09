 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

16-летняя украинка с рекордом выиграла ЧЕ по прыжкам в высоту


фото: twitter
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото чемпионата Европы и установила новый рекорд соревнований

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

На соревнования в Дьоре (Венгрия) Магучих начала соревнования с высоты 1,79 м. 1,86 м обеспечили ей победу. На следующую высоту 1,94 м, она выходила уже в ранге чемпионки Европы U18. Преодолев планку с третьей попытки, Магучих установила новый рекорд чемпионатов Европы и рекорд Украины U18. Предыдущее достижение также принадлежало ей: 16 июня 2018 года в Луцке она прыгнула на 1,93 м.

"Я так высоко прыгала, что сейчас не могу поверить в то, что это была я. Это был прекрасный вечер для меня, я счастлива выиграть золото с рекордом чемпионатов", - сказала Магучих.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2018 понедельник

8 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

9 июля, 2018 понедельник

8 июля, 2018 воскресенье

7 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать