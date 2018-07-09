16-летняя украинка с рекордом выиграла ЧЕ по прыжкам в высоту

9 июля, 2018, 10:51

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото чемпионата Европы и установила новый рекорд соревнований

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

На соревнования в Дьоре (Венгрия) Магучих начала соревнования с высоты 1,79 м. 1,86 м обеспечили ей победу. На следующую высоту 1,94 м, она выходила уже в ранге чемпионки Европы U18. Преодолев планку с третьей попытки, Магучих установила новый рекорд чемпионатов Европы и рекорд Украины U18. Предыдущее достижение также принадлежало ей: 16 июня 2018 года в Луцке она прыгнула на 1,93 м.

"Я так высоко прыгала, что сейчас не могу поверить в то, что это была я. Это был прекрасный вечер для меня, я счастлива выиграть золото с рекордом чемпионатов", - сказала Магучих.

Another star in the making!



Ukraine's Yaroslava Mahuchikh, 16, cleared a championship record of 1.94 m on her third attempt in the high jump final.



Mahuchikh also came within one centimetre of the long-standing world age-16 best held by Marina Kuptsova. pic.twitter.com/ymmjeS3pV9 — European Athletics (@EuroAthletics) 8 июля 2018 г.