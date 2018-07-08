Украинский легкоатлет установил мировой рекорд в метании молота

8 июля, 2018, 10:20

Михаил Кохан с рекордом выиграл юношеский чемпионат Европы

В украинской легкой атлетике подрастает талантливое молодое поколение. На чемпионате Европы U-18 в венгерском Дьере украинец Михаил Кохан выиграл золото в метании молота, установив мировой рекорд своего возраста.

В своей последней попытке метнул молот на 87,82 м. В результате он побил личный рекорд, рекорд чемпионата Европы, мировой рекорд среди спортсменов своего возраста, естественно, установил лучший результат сезона.

"Я вне себя от радости. Я столько работал ради этого и заслужил этот результат. Это необычное чувство и просто фантастическое ощущение, когда бьешь мировой рекорд", - отметил Кохан.