Следует ли запрещать ввоз абсолютно всех книг из России? Дискуссия

8 июля, 2018, 21:20

Украинские власти должны наложить полное и бессрочное эмбарго на ввоз книжной продукции из страны-агрессора. А русскоязычная литература для украинского читателя должно печататься исключительно в Украине

Такое мнение высказал предприниматель и общественный деятель, представитель издательства "Фолио" Александр Красовицкий в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Во-первых, я действительно являюсь сторонником позиции, что должно быть полное эмбарго на ввоз книг из России, и с точки зрения рынка - в Европе книжные рынки почти все монопольные, исключением являются Швейцария, Австрия и Германия, где издатели сами договорились о системе функционирования рынка.

Во-вторых, я считаю, что ввозить интеллектуальный продукт из страны, с которой фактически идет война, невозможно, потому что "дьявол кроется в деталях". Известная история с переводом книги Бивора о Сталинграде, где по сравнению с первым изданием, которое было в России, во втором издании появились неизвестные бандеровцы и украинские националисты и т.д. вместо полицаев, скажем. Мы не знаем, что в какой книге заложено, а там, где работает большая пропагандистская машина, это возможно ", - пояснил он.

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В то же время, Княжицкий сказал, что противники такого подхода считают, что Красовицьий намеренно это "лоббирует", чтобы самому "в Украине издавать российские книги" и это, таким образом, будет тормозить развитие украинской книги:

"Потому что когда это завозится из России, то украинская книга здесь издается и может с этим конкурировать. А когда в Украине это будут так же издавать, рекламировать, то это вообще украиноязычную книгу зажмет. И это будет служить не украинскому делу, а наоборот".

В ответ Красовицкий отметил, что если Украина будет жестко поступать с русскоязычным читателем, привыкшим читать на русском и не желающим переучиться, то мы фактически "потеряем ментально этих людей и они будут ориентироваться на то, чтобы находить или бумажную книгу, или электронную книгу, или пиратскую русскую вместо той, что будет изздана в Украине и где украинский издатель отвечает за то, что ее контент настоящий, а не фейковый".

"... Нужно понять, что книжная торговля, так получит ситуацию, когда нет русскоязычной книги, она просто погибнет. Потому что если покупатель привык покупать и русскую, и украинскую, а он получит ситуацию, когда он не будет этого иметь, он не поддержит своими деньгами торговлю, но он пойдет к пиратам ", - отметил издатель.

При этом издатель принципиально считает, что украинские библиотеки должны иметь наполнение сугубо на государственном языке.

"Нужно иметь понимание, что доля украинского языка в библиотеках должна быть близка к 100%, а на рынке - рынок сам скажет, как должно быть", - добавил Красовицкий.