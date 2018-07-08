Порошенко и Дуда имели отдельные программы на годовщину Волынской трагедии

8 июля, 2018, 22:41

Президент Украины Петр Порошенко почтил жертв Волынской трагедии в польском селе, а президент Польши Анджей Дуда - на Волыни

В своих выступлениях они назвали Волынскую трагедию "трагической страницей в истории двух народов и призвали к примирению. Программы двух президентов так и не пересеклись, передает ВВС.

При этом волынские СМИ ранее писали, что на этот день были запланированы совместные мероприятия с участием двух президентов.

Источник в администрации украинского президента сообщили BBC, что сначала украинская сторона действительно предлагала полякам провести совместные мероприятия.

"Но мы получили отказ. Именно поэтому приняли решение организовать отдельные мероприятия при участии президента Украины, который поедет в этот день в Польшу", - отметил один из собеседников радиостанции.

По информации пресс-службы главы Республики Польша, Дуда принял участие в совместной молитве в луцком костеле святых Петра и Павла в память жертв Волынской трагедии.

После завершения молитвы он подарил епископу костела крест в память о погибших поляках.

Затем польская делегация поехала в поселок Олыка, где посетила замок Радзивиллов и бывшее польское кладбище.

Президент Украины тем временем в воскресенье посетил польское село Сагрынь, где принял участие в открытии мемориала памяти украинцев, погибших от польской Армии Крайовой в 1944 году.

Там он также пообщался с представителями украинской общины в Польше.

После этого господин Порошенко отправился в украинское село Гончий Брод, расположенное в Ковельском районе Волынской области, где также почтил память погибших во время тех событий украинцев.

Порошенко во время своего выступления в Польше заявил, что важно помнить о невинных жертвах и делать все возможное, чтобы народы "больше никогда не знали раздора и противостояния".

Он призвал не использовать трагические исторические события в политических целях, поскольку любое противостояние ослабляет обе страны.

"Я верю, что у народов Украины и Польши есть достаточно мудрости, чтобы не поддаваться на подобные провокации, направленные против взаимопонимания и примирения", - сказал украинский президент.

Он также призвал Польшу внести изменения в законодательство, где речь идет о "преступлениях украинских националистов".

"Поддерживаем инициативы по пересмотру известных изменений польского законодательства об Институте национальной памяти и рассчитываем, что будут пересмотрены также положения, касающиеся оценки украинцев", - сказал господин Порошенко.

В свою очередь господин Дуда, по информации польских СМИ, назвал эти события "этническими чистками".

Вместе с тем президент Польши призвал строить отношения с Украиной на исторической правде и не думать о мести.

Он обратился к украинской власти с просьбой дать возможность проводить исследования, которые позволили бы идентифицировать всех жертв Волынской трагедии.

"В истории обоих наших народов, польского и украинского - это страшная карта. Она отмечена болью, терпением, взаимными глубокими травмами. Следствием этого были польские акции возмездия, в которых гибли простые люди, обычные украинцы. Поражает только диспропорция: примерно сто тысяч поляков и примерно пять тысяч украинцев. Это очень впечатляет, и это есть историческая правда", - отметил президент Польши.

При этом польский президент заверил, что его страна будет и дальше поддерживать Украину в ее стремлении провести важные реформы.

Сайт польского президента сообщил, что господин Дуда поехал на Волынь по приглашению митрополита Луцкого епископа Виталия Скомаровского.

В этом же сообщении отсутствует информация о каких-то встречах с руководством Украины.