Дуда прибыл в Луцк для почтения памяти польских жертв Волынской трагедии

8 июля, 2018, 11:48

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в воскресенье утром в Луцк

Он принимает участие мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии 1943 года, сообщает Укринформ.

Глава польского государства принимает участие в траурном богослужении в кафедральном костеле святых апостолов Петра и Павла в Луцке. После богослужения Дуда планирует передать местному священнику римо-католической церкви Виталию Скомаровскому памятный крест в память о погибших поляках.

После этого, как сообщает канцелярия президента Польши, Дуда посетит одно из сел на Волыни и возложит венок на кладбище - "на месте безымянного захоронения в братской могиле убитых поляков".

Одновременно с этим Президент Украины Петр Порошенко прибудет в воскресенье с рабочим визитом на юго-восток Польши, где в несуществующем сегодня украинском селе Сагрынь торжественно откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. В марте 1944 года тогда от польских рук погибло 660 украинцев.

Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

Порошенко посетит также Волынскую область с целью участия в мероприятиях по чествованию памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Как информировало ранее агентство, по информации источника в МИД Украины, украинская сторона предлагала осуществить чествование павших украинцев и поляков вместе. Однако польская сторона отказалась.

В Польше 11 июля отмечают Национальный день памяти польских жертв геноцида, "совершенного украинскими националистами", на Волыни в 1943-1944 годах.

В Украине и Польше разное отношение к событиям на Волыни и в Восточной Галичине 1943-1944 годов. Сейм Польши назвал Волынскую трагедию геноцидом польского народа, украинские историки это отрицают. Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство украинских историков убеждены в ответственности за эти преступления обеих сторон. В Польше считают, что в результате этнических чисток погибло более 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев. Зато в Украине говорят о нескольких десятках тысяч убитых поляков и до 20 тыс. украинцев.