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В Японии эвакуировали 160 тысяч человек из-за сильных ливней

Японские власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказала эвакуировать тысячи жителей из окрестностей города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, эвакуировали 160 тыс. человек по всему региону.

Сообщается, что из-за сильных дождей на западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель. Его затянуло в сливную трубу. Еще двое человек, которые бросились ему на помощь, получили ранения.

 

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