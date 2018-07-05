В Японии эвакуировали 160 тысяч человек из-за сильных ливней
5 июля, 2018, 23:31
Японские власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказала эвакуировать тысячи жителей из окрестностей города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, эвакуировали 160 тыс. человек по всему региону.
Сообщается, что из-за сильных дождей на западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель. Его затянуло в сливную трубу. Еще двое человек, которые бросились ему на помощь, получили ранения.
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