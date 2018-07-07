Сегодня праздник Ивана Купала

7 июля, 2018, 08:59

Христиане восточного обряда 7 июля празднуют Рождество предтечи и крестителя Господня Иоанна, или, как говорят в народе - Ивана Купала

Сращение христианского и языческого праздников произошло еще в то время, когда день Рождества предтечи и крестителя Господня Иоанна приходился на летнее солнцестояние, или Купала. Сейчас из-за несовершенства Юлианского календаря разница между ними уже составляет почти 2 недели, подобно пары Рождество Господне - день зимнего солнцестояния.

На протяжении веков церковь пыталась всячески бороться и искоренять языческие обычаи, но это было не таким уж и легким делом. До наших дней дошли его главные атрибуты, которые, правда, с течением времени потеряли свой первоначальный смысл и приобрели скорее сказочно-романтического наполнения – это и прыжки через костер, который является символом солнца, и плетение и пускание по воде венков со свечами, и рассказы о чар-цветке папоротника.

Относительно церкви, то она вспоминает сегодня того, кто тысячи людей подготовил к встрече с Богом, к восприятию слова Нового завета; того, кто предшествовал Иисусу Христу. Жизнь Иоанна Предтечи - простая, короткая и трагическая одновременно. Его родители долго не имели детей, что среди иудеев было позорным знаком. Они были уже в довольно почтенном возрасте, когда у них родился сын. Мальчик недолго тешил старых родителей – рано оставил родительский дом и поселился в пустыне. Ел "акридов и дикий мед", ходил в грубой одежде из верблюжьей шерсти. Примерно в тридцать лет начал проповедь, которая длилась лет пять. Ее можно характеризовать одним единственным словом: "Покайтесь" (на еврейском "покайтесь" означает "вернитесь"). Над теми, кто воспринимал этот призыв, Иван совершал в реке Иордан обряд крещения.

Крестил он там и Иисуса. Пророк раздражал своими проповедями фарисеев и власть имущих. Особенно же его ненавидела Иродиада, жена Ирода Антипы, правителя Галилеи. Иван Предтеча бесстрашно разоблачал разврат и бездумные роскоши правителя и его окружения. В конце концов чиновник бросил Иоанна Крестителя в тюрьму, а вскоре, в угоду Иродиаде, приказал отсечь пророку голову. Этот день - 11 сентября, почитается церковью как день усекновения главы Иоанна Предтечи.

В православной традиции Иоанн Креститель играет более заметную роль, чем в католической. Он является (наряду с Девой Марией) одним из самых приближенных к Христу. Если католическая традиция воспринимает Иоанна Крестителя прежде всего как пророка, правдивого свидетеля пришествия Христа и бесстрашного разоблачителя князей, то православная, не отрицая этого, подчеркивает в нем черты идеального аскета, пустынника и постувальника, идеального монаха, который является представителем "ангельского чина". Именно поэтому на многих древних православных иконах Иоанн Предтеча изображен с широкими ангельскими крыльями. Этот иконографический тип так и назывался – "Иоанн Креститель – ангел пустыни".

7 июля издавна считался в Украине лучшим временем заготовки лекарственных растений. "Святоянське зелье" - так называли купальские травы – не годилось брать голыми руками, "потому что силу потеряет". Собирать зело надо было до восхода солнца или при росе и так, чтобы никто того не видел. К каждой травы было свое отдельное заклинание. Уникальным и богатейшим культурным пластом, тесно переплетенным с древними украинскими обрядами, являются купальские песни.