Экс-футболист "Днепра" переходит в "Атлетико"
Об этом сообщает Football Espana.
Мадридский клуб и хорватский нападающий уже согласовали условия контракта, по которому Калинич будет зарабатывать в "Атлетико" 3 млн евро за сезон.
Отмечается, что трансфер Калинича может запустить целую цепочку других переходов. Ожидается, что французский форвард Гамейро уйдет из "Атлетико" в "Валенсию, а итальянский нападающий Дзадза - с валенсийского клуба отправится в "Милан".
30-летний Никола Калинич играл за "Днепр" с 2011 до 2015 года и пришел с командой в финал Лиги Европы-2015. Украинский клуб продал хорвата "Фиорентине" за 5,5 млн евро. В то же время "Милан" заплатил флорентийцами за футболиста уже 20 млн евро. Сейчас трансферная стоимость форварда, по данным transfermarkt, составляет 14 млн евро.
Калинич является воспитанником "Хайдука". Также выступал за "Пула", "Шибеник" и английский "Блэкберн". За сборную Хорватии сыграл 42 матча и забил 15 голов.
- Этим летом в "Милан" перешел другой хорватский футболист с опытом выступлений за "Днепр" Иван Стринич.
- Ранее УЕФА дисквалифицировал "Милан" на два года с еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве