Экс-футболист "Днепра" переходит в "Атлетико"

6 июля, 2018, 17:00

Бывший форвард "Днепра" Никола Калинич переходит из итальянского "Милана" в испанский "Атлетико"

Об этом сообщает Football Espana.

Мадридский клуб и хорватский нападающий уже согласовали условия контракта, по которому Калинич будет зарабатывать в "Атлетико" 3 млн евро за сезон.

Отмечается, что трансфер Калинича может запустить целую цепочку других переходов. Ожидается, что французский форвард Гамейро уйдет из "Атлетико" в "Валенсию, а итальянский нападающий Дзадза - с валенсийского клуба отправится в "Милан".

30-летний Никола Калинич играл за "Днепр" с 2011 до 2015 года и пришел с командой в финал Лиги Европы-2015. Украинский клуб продал хорвата "Фиорентине" за 5,5 млн евро. В то же время "Милан" заплатил флорентийцами за футболиста уже 20 млн евро. Сейчас трансферная стоимость форварда, по данным transfermarkt, составляет 14 млн евро.

Калинич является воспитанником "Хайдука". Также выступал за "Пула", "Шибеник" и английский "Блэкберн". За сборную Хорватии сыграл 42 матча и забил 15 голов.