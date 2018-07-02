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Бывший футболист "Днепра" перешел в "Милан"


фото: football.ua
Экс-защитник "Днепра" Иван Странич стал игроком итальянского "Милана"

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

Хорватский футболист перешел в миланский клуб из "Сампдории" на правах свободного агента и заключил трехлетний контракт. В команде из Генуи он выступал в прошлом сезоне, также в Италии Стринич в 2015-2017 годах играл за "Наполи".

30-летний защитник выступал за "Днепр" в 2011-2014 годах. Также защищал цвета хорватских "Хайдука", клуба "Хрватски Драговолец" и французского "Ле Ману".

На счету Стринича 46 матчей в составе сборной Хорватии.

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