Бывший футболист "Днепра" перешел в "Милан"
2 июля, 2018, 15:31
Экс-защитник "Днепра" Иван Странич стал игроком итальянского "Милана"
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
Хорватский футболист перешел в миланский клуб из "Сампдории" на правах свободного агента и заключил трехлетний контракт. В команде из Генуи он выступал в прошлом сезоне, также в Италии Стринич в 2015-2017 годах играл за "Наполи".
30-летний защитник выступал за "Днепр" в 2011-2014 годах. Также защищал цвета хорватских "Хайдука", клуба "Хрватски Драговолец" и французского "Ле Ману".
На счету Стринича 46 матчей в составе сборной Хорватии.
- За "Милан" выступает другой хорватский экс-футболист "Днепра" - Никола Калинич.
- Также игроком "Милана" стал испанский голкипер Пепе Рейна, которого в Италии призвали дисквалифицировать за связи с мафией.
- Ранее "Милан" на два года погнали из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
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