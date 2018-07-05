В Укрзализныце запустили новую систему уборки поездов

5 июля, 2018, 20:31

В Укрзализныце рассказали о новом технологическом процессе уборки поездов, который запустили в начале мая этого года

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

Впервые новую систему уборки, которую в Укрзализныце назвали "уникальной", запустили в начале мая этого года.

"Сейчас уже 50% пассажирских вагонов обрабатываем по новому технологическому процессу. Наводим порядок новыми парогенераторами и моющими пылесосами. На прошлой неделе уже раздали первую тысячу литров моющего средства. Того, что в разы эффективнее разрекламированных бытовых жидкостей", — написал Кравцов.

По его словам, бригады уборщиков почти на 100% укомплектованы всеми необходимыми средствами для мытья.