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В Укрзализныце запустили новую систему уборки поездов

В Укрзализныце рассказали о новом технологическом процессе уборки поездов, который запустили в начале мая этого года

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

Впервые новую систему уборки, которую в Укрзализныце назвали "уникальной", запустили в начале мая этого года.

"Сейчас уже 50% пассажирских вагонов обрабатываем по новому технологическому процессу. Наводим порядок новыми парогенераторами и моющими пылесосами. На прошлой неделе уже раздали первую тысячу литров моющего средства. Того, что в разы эффективнее разрекламированных бытовых жидкостей", — написал Кравцов.

По его словам, бригады уборщиков почти на 100% укомплектованы всеми необходимыми средствами для мытья.

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