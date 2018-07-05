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Укрзализныця вдвое увеличила количество поездов к Азовскому морю


фото: ukrinform
Укрзализныця вдвое увеличила количество поездов до Бердянска

Об этом говорится на сайте УЗ.

"С 6 июля по 22 августа поезд № 228 Киев – Бердянск будет курсировать ежедневно вместо через день, как было раньше. Такое решение Укрзализныци позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море", - говорится в сообщении.

Из Киева поезд ежедневно будет отправляться в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении отправление из Бердянска в 17:05 и прибывать в Киев в 10:26.

Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или через онлайн-систему.

  • Напомним, из Украины в Польшу запустят еще один поезд.

 

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