В "Зарю" перешел бразильский футболист

5 июля, 2018, 12:43

Бразильский форвард Рафаэль Силва переходит в луганскую "Зарю"

Футболист уже прошел медицинский осмотр, сообщает официальный сайт "Зари".

С 22-летним форвардом, который также может играть на позиции левого и правого вингера, в ближайшее время подпишут контракт. Силва будет выступать под 21-м номером.

Ранее Рафаэль Силва играл за бразильские "Луверденсе", "Асосиао Атлетика Понте-Прета" и японскую "Албирекс Ниигату". Последним клубом нападающего был ОЭСТ, который выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии. В "Заре" игрок перешел на правах свободного агента.