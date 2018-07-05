В "Зарю" перешел бразильский футболист
5 июля, 2018, 12:43
Бразильский форвард Рафаэль Силва переходит в луганскую "Зарю"
Футболист уже прошел медицинский осмотр, сообщает официальный сайт "Зари".
С 22-летним форвардом, который также может играть на позиции левого и правого вингера, в ближайшее время подпишут контракт. Силва будет выступать под 21-м номером.
Ранее Рафаэль Силва играл за бразильские "Луверденсе", "Асосиао Атлетика Понте-Прета" и японскую "Албирекс Ниигату". Последним клубом нападающего был ОЭСТ, который выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии. В "Заре" игрок перешел на правах свободного агента.
- Перед началом сезона новый контракт с "Зарей" заключил главный тренер Юрий Вернидуб.
- В июне "Заря" продала мадридскому "Реалу" своего основного голкипера Андрея Лунина.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве