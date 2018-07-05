В Приднестровье зафиксировали загадочные перемещения десятков грузовиков российской армии
Об этом заявил глава парламента Молдовы Андриан Канду, информирует IPN.
По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии и молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились провалом.
"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, то мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", - сказал Канду.
По мнению спикера парламента, то, что происходит в Молдове можно назвать гибридной войной на уровне кибератак и пропаганды. Он напомнил об угрозах России, связанных с поставками газа и электроэнергии для Молдовы, Украины и Грузии.
"Вот почему мы стараемся найти вместе решения. Мы уже наметили некоторые решения на региональном уровне между Украиной, Грузией и Республикой Молдова в сфере нашего сотрудничества", - добавил глава законодательного органа.
Как известно, на территории приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России. На военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 000 тонн боеприпасов и авиационных бомб.
- Напомним, 22 июня Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Республики Молдова.
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