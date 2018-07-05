В Приднестровье зафиксировали загадочные перемещения десятков грузовиков российской армии

5 июля, 2018, 18:51

В Приднестровье десятки грузовиков без номерных знаков перевозят в неизвестные места боеприпасы и вооружение, хранящееся на российском армейском складе в селе Колбасна

Об этом заявил глава парламента Молдовы Андриан Канду, информирует IPN.

По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии и молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились провалом.

"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, то мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", - сказал Канду.

По мнению спикера парламента, то, что происходит в Молдове можно назвать гибридной войной на уровне кибератак и пропаганды. Он напомнил об угрозах России, связанных с поставками газа и электроэнергии для Молдовы, Украины и Грузии.

"Вот почему мы стараемся найти вместе решения. Мы уже наметили некоторые решения на региональном уровне между Украиной, Грузией и Республикой Молдова в сфере нашего сотрудничества", - добавил глава законодательного органа.

Как известно, на территории приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России. На военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 000 тонн боеприпасов и авиационных бомб.