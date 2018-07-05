В Армении при попытке бегства задержали брата экс-президента
5 июля, 2018, 17:18
Александр Саргсян, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан при попытке покинуть страну
Об этом сообщает Грузия Online.
Сотрудники спецслужбы задержали Александра Саргсяна вместе с семьей в аэропорту Еревана - "Звартноц".
Сотрудники Службы нацбезопасности не дали Саргсяну и его семье улететь в Париж. После того как семья Саргсян была снята с рейса, спецслужбы начали обыск в их квартире.
Позже стало известно, что в результате обыска в квартире брата экс-президента следователи нашли оружие, деньги и дорогостоящее полотно известного художника. Саргсян сейчас находится на допросе в Службе нацбезопасности Армении.
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на должность премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- 17 апреля Серж Саргсян был назначен премьер-министром несмотря на массовые протесты. После этого волна протестов продолжилась. В течение почти недели полиция задерживала демонстрантов.
- 23 апреля из-за протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
- 8 мая лидера оппозиционного движения "Элк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении.
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