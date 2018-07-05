В Армении при попытке бегства задержали брата экс-президента

5 июля, 2018, 17:18

Александр Саргсян, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан при попытке покинуть страну

Об этом сообщает Грузия Online.

Сотрудники спецслужбы задержали Александра Саргсяна вместе с семьей в аэропорту Еревана - "Звартноц".

Сотрудники Службы нацбезопасности не дали Саргсяну и его семье улететь в Париж. После того как семья Саргсян была снята с рейса, спецслужбы начали обыск в их квартире.

Позже стало известно, что в результате обыска в квартире брата экс-президента следователи нашли оружие, деньги и дорогостоящее полотно известного художника. Саргсян сейчас находится на допросе в Службе нацбезопасности Армении.