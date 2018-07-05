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В Армении при попытке бегства задержали брата экс-президента


фото: armenpress
Александр Саргсян, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан при попытке покинуть страну

Об этом сообщает Грузия Online.

Сотрудники спецслужбы задержали Александра Саргсяна вместе с семьей в аэропорту Еревана - "Звартноц".

Сотрудники Службы нацбезопасности не дали Саргсяну и его семье улететь в Париж. После того как семья Саргсян была снята с рейса, спецслужбы начали обыск в их квартире.

Позже стало известно, что в результате обыска в квартире брата экс-президента следователи нашли оружие, деньги и дорогостоящее полотно известного художника. Саргсян сейчас находится на допросе в Службе нацбезопасности Армении.

  • Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на должность премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
  • 17 апреля Серж Саргсян был назначен премьер-министром несмотря на массовые протесты. После этого волна протестов продолжилась. В течение почти недели полиция задерживала демонстрантов.
  • 23 апреля из-за протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
  • 8 мая лидера оппозиционного движения "Элк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении.
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