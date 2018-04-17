Экс-президент Армении Саргсян стал премьер-министром, несмотря на многотысячные протесты в Ереване
17 апреля, 2018, 16:15
Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты
Об этом сообщает AFP.
Армянский парламент избрал премьер-министра во время специальной сессии во вторник. Им стал бывший президент страны Серж Саргсян.
#BREAKING Armenia's former president Serzh Sarkisian elected as prime minister by parliament— AFP news agency (@AFP) 17 апреля 2018 г
Как сообщает "Интерфакс", за кандидатуру Саргсяна проголосовали 76 депутатов, против - 17.
Против проголосовали депутаты оппозиционной фракции "Елк", руководитель которой, Никол Пашинян, возглавил уличные акции протеста в Ереване. Оппозиционная фракция "Царукян" была свободна в голосовании.
- Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет исполнять больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
- Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- 16 апреля в Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Впоследствии стало известно, что в результате столкновений около полусотни граждан пострадали, 59 задержала полиция.
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