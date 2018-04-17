Экс-президент Армении Саргсян стал премьер-министром, несмотря на многотысячные протесты в Ереване

17 апреля, 2018, 16:15

Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты

Об этом сообщает AFP.

Армянский парламент избрал премьер-министра во время специальной сессии во вторник. Им стал бывший президент страны Серж Саргсян.

#BREAKING Armenia's former president Serzh Sarkisian elected as prime minister by parliament — AFP news agency (@AFP) 17 апреля 2018 г

Как сообщает "Интерфакс", за кандидатуру Саргсяна проголосовали 76 депутатов, против - 17.

Против проголосовали депутаты оппозиционной фракции "Елк", руководитель которой, Никол Пашинян, возглавил уличные акции протеста в Ереване. Оппозиционная фракция "Царукян" была свободна в голосовании.