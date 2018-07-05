Tesla не будет проводить тест на безопасность, чтобы ускорить производство автомобилей
Об этом пишет Business Insider.
По мнению основателя Tesla Илона Маска, тест для проверки тормозов автомобиля был избыточным, поэтому компания приняла решение отказаться от него.
После этого сообщения акции Tesla упали на 6%. Издание отмечает, что процесс тестирования коромысла считается очень важным в индустрии, поэтому непонятно, почему компания решила отказаться именно от него, а также почему это решение было принято именно сейчас, а не раньше.
При этом в компании заверили, что все автомобили проходят проверку тормозов и установки колес перед тем, как покинут фабрику во Фримонте.
"Каждый автомобиль, который мы создаем, проходит строгие проверки и должен отвечать строгим требованиям. Чтобы точно удостовериться, мы тестируем каждую Model 3, чтобы обнаружить поломки, крутящий момент, скрипы и грохот. Нет никаких исключений", - говорится в письме представителя Tesla CNBC.
Tesla недавно вышла на показатель производства электрокара Model 3 до 5 тыс. штук в неделю, хотя должна была это сделать еще в конце 2017 года. В связи с этим компания испытывает рекордные убытки, а также проводит вынужденные увольнения.
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