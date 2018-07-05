Премьер Польши: Европейскому Союзу не нужен "Северный поток-2"

5 июля, 2018, 13:34

Премьер Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что Европейскому Союзу не нужен газопровод "Северный поток-2", который дает России сильный инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику

Об этом он заявил во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге, сообщает "Польское радио".

Моравецкий отметил, что одной из стратегических целей Евросоюза является энергетическая трансформация, которая требует сочетания конкурентоспособности с геополитическим реализмом.

"Путь, избранный Европейским Союзом, который ведет к низкоуглеродной экономике, а когда-то, возможно, и к нольуглеводной, это, бесспорно, правильный путь. Это путь к чистой окружающей среде и лучшему состоянию здоровья наших граждан", - подчеркнул Моравецкий.

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Моравецкий утверждает, что "все наши усилия в Центральной Европе может перечеркнуть "Северный поток-2", который, следует четко это сказать, является не экономическим, а политическим проектом".

По мнению польского премьера, "Европейскому Союзу не нужен "Северный поток-2", который только увеличит риск дестабилизации Центральной Европы и даст России сильные орудия давления не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику".

Напомним, немецкий инвестор "Северного потока-2" заявил о "реальной опасности" санкций США.