Посол Украины в НАТО: Альянс не готов пригласить Украину в программу расширенных возможностей

5 июля, 2018, 18:16

НАТО пока не готово пригласить Украину в программу для особых партнеров Enhance Opportunity Program

Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью "Укринформ".

"Готово ли НАТО пригласить Украину в эту программу? Нет. Очередной трехлетний обзор эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, "переприглашены" к участию в его работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена до саммита", - сказал Пристайко.

Он отметил, что эта программа позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений.

"То есть, чисто формально эта программа не является "прорывом" или даже механизмом евроатлантической интеграции. И хотя Украина с готовностью участвует во всех форматах взаимодействия, мы также должны ценить ту близость с Альянсом, которую дает нам статус Особого партнера, которым является наше государство для Альянса", - отметил посол.