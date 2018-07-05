На Донбассе за неделю ранены 6 гражданских, - ОБСЕ

5 июля, 2018, 15:21

На Донбассе за неделю зафиксировали шесть потерпевших среди гражданского населения

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга, передает пресс-служба ОБСЕ в Twitter.

Несмотря на Минский меморандум и решение ТКГ по противоминной деятельности, запрещающее устанавливать новые мины и обязующее подписантов удалить все ранее установленные мины, установленные везде вдоль линии соприкосновения

"Это несоблюдение достигнутых договоренностей имеет реальные последствия для реально существующих людей. На прошлой неделе еще 6 человек получили ранения, так что общее число гражданских жертв за год уже составляет 150 человек: 29 погибших и 121 раненых", - говорится в сообщении.

Хуг: Это несоблюдение достигн. договоренностей имеет реальные последствия для реально существующих людей. На прошлой неделе еще 6 человек получили ранения, следовательно, общее кол-во гражданских жертв за год уже составляет 150 чел: 29

погибших и 121 раненый #ФактыИмеютЗначение — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 5 липня 2018 р.