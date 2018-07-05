На Донбассе за неделю ранены 6 гражданских, - ОБСЕ
Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга, передает пресс-служба ОБСЕ в Twitter.
Несмотря на Минский меморандум и решение ТКГ по противоминной деятельности, запрещающее устанавливать новые мины и обязующее подписантов удалить все ранее установленные мины, установленные везде вдоль линии соприкосновения
"Это несоблюдение достигнутых договоренностей имеет реальные последствия для реально существующих людей. На прошлой неделе еще 6 человек получили ранения, так что общее число гражданских жертв за год уже составляет 150 человек: 29 погибших и 121 раненых", - говорится в сообщении.
Хуг: Это несоблюдение достигн. договоренностей имеет реальные последствия для реально существующих людей. На прошлой неделе еще 6 человек получили ранения, следовательно, общее кол-во гражданских жертв за год уже составляет 150 чел: 29— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 5 липня 2018 р.
погибших и 121 раненый #ФактыИмеютЗначение
- Ранее Хуг сообщил, что почти за 6 месяцев 2018 года в результате боев на Донбассе погибли 29 человек, еще 109 получили ранения.
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