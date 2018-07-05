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На Донбассе за неделю ранены 6 гражданских, - ОБСЕ


фото: osce.org
На Донбассе за неделю зафиксировали шесть потерпевших среди гражданского населения

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга, передает пресс-служба ОБСЕ в Twitter.

Несмотря на Минский меморандум и решение ТКГ по противоминной деятельности, запрещающее устанавливать новые мины и обязующее подписантов удалить все ранее установленные мины, установленные везде вдоль линии соприкосновения

"Это несоблюдение достигнутых договоренностей имеет реальные последствия для реально существующих людей. На прошлой неделе еще 6 человек получили ранения, так что общее число гражданских жертв за год уже составляет 150 человек: 29 погибших и 121 раненых", - говорится в сообщении.

 

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