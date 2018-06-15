С начала года в результате боев на Донбассе погибли 29 человек, - ОБСЕ

15 июня, 2018, 13:17

Почти за 6 месяцев 2018 года в результате боев на Донбассе погибли 29 человек, еще 109 получили ранения

Об этом сообщил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "Интерфакс-Украина".

"За прошедшую неделю мы подтвердили ранение 9 гражданских лиц. Таким образом, с начала года на Донбассе 109 человек получили ранения и 29 погибли", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.