С начала года в результате боев на Донбассе погибли 29 человек, - ОБСЕ
15 июня, 2018, 13:17
Почти за 6 месяцев 2018 года в результате боев на Донбассе погибли 29 человек, еще 109 получили ранения
Об этом сообщил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "Интерфакс-Украина".
"За прошедшую неделю мы подтвердили ранение 9 гражданских лиц. Таким образом, с начала года на Донбассе 109 человек получили ранения и 29 погибли", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.
- Ранее глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что с начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела, или подорвались на минах либо самодельных взрывных устройствах.
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