Европарламент призвал приостановить финансовую поддержку Молдовы

5 июля, 2018, 16:18

Европейский парламент в четверг призвал Европейскую комиссию приостановить любую предусмотренную на сегодняшний день макрофинансовую помощь Молдове в связи с отмененными результатами выборов мэра Кишинева

За резолюцию с таким призывом проголосовали 343 депутата, 35 – против, 160 – воздержались, сообщает сайт Европейского парламента.

В резолюции подчеркивается, что решение признать недействительными результаты выборов не уважает демократические механизмы и поэтому Европарламент призывает Еврокомиссию "приостановить любые предусмотренные на сегодняшний день выплаты макрофинансовой помощи Молдове".

Евродепутаты осудили решение Верховного суда Молдовы признать недействительным голосование на том основании, что оба кандидата, используя в день выборов социальные сети для поощрения людей идти на участки, нарушили избирательный закон.

Они просят уважать волю избирателей и призвали молдавские власти к реформированию судебной системы, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации.

Ранее пресс-служба Европейской комиссии сообщила молдавским СМИ о том, что она решила отложить выделение первого транша макрофинансовой помощи Молдове из-за отмены результатов выборов в Кишиневе.

ЕС неоднократно призывал Молдову уважать результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил проевропейский оппозиционный кандидат Андрей Нестасе.