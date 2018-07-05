Европарламент призвал приостановить финансовую поддержку Молдовы
За резолюцию с таким призывом проголосовали 343 депутата, 35 – против, 160 – воздержались, сообщает сайт Европейского парламента.
В резолюции подчеркивается, что решение признать недействительными результаты выборов не уважает демократические механизмы и поэтому Европарламент призывает Еврокомиссию "приостановить любые предусмотренные на сегодняшний день выплаты макрофинансовой помощи Молдове".
Евродепутаты осудили решение Верховного суда Молдовы признать недействительным голосование на том основании, что оба кандидата, используя в день выборов социальные сети для поощрения людей идти на участки, нарушили избирательный закон.
Они просят уважать волю избирателей и призвали молдавские власти к реформированию судебной системы, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации.
Ранее пресс-служба Европейской комиссии сообщила молдавским СМИ о том, что она решила отложить выделение первого транша макрофинансовой помощи Молдове из-за отмены результатов выборов в Кишиневе.
ЕС неоднократно призывал Молдову уважать результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил проевропейский оппозиционный кандидат Андрей Нестасе.
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