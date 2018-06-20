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Выборы мэра Кишинева, которые выиграл кандидат проевропейской оппозиции, признали недействительными

Суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил глава проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе

Прто этом сообщает Newsmaker.

Суд принял решение в связи с жалобой Партии социалистов, которая обвинила избранного мэра в предвыборной агитации в день выборов.

Решение принималось за закрытыми дверями, заседание длилось более пяти часов. Суд, в частности, признал призыв Нэстасе выйти на выборы, сделанный в день голосования, предвыборной агитацией.

Судья добавил, что оба кандидата, Нэстасе и его соперник от Партии социалистов Ион Чебан, занимались предвыборной агитацией на своих страницах в Facebook и на передачах, куда приходили как гости.

Решение суда, однако, не означает, что победителем выборов становится Чебан. Согласно законодательству, если высшие судебные инстанции оставят в силе решение суда, новых выборов не будет.

В Молдове местные выборы не могут проводиться менее чем за год до очередных выборов в местные органы власти, которые должны состояться в июне 2019 года. В этом случае исполнять обязанности мэра Кишинева продолжит Руслан Кодряну.

Нэстасе после заседания призвал людей готовиться к массовым протестам и пообещал, что будет обжаловать решение суда в Апелляционной палате.

Нэстасе на выборах набрал 52,16% голосов, а за кандидата от Партии социалистов проголосовали 47,84% жителей столицы.

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