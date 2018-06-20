Выборы мэра Кишинева, которые выиграл кандидат проевропейской оппозиции, признали недействительными
Прто этом сообщает Newsmaker.
Суд принял решение в связи с жалобой Партии социалистов, которая обвинила избранного мэра в предвыборной агитации в день выборов.
Решение принималось за закрытыми дверями, заседание длилось более пяти часов. Суд, в частности, признал призыв Нэстасе выйти на выборы, сделанный в день голосования, предвыборной агитацией.
Судья добавил, что оба кандидата, Нэстасе и его соперник от Партии социалистов Ион Чебан, занимались предвыборной агитацией на своих страницах в Facebook и на передачах, куда приходили как гости.
Решение суда, однако, не означает, что победителем выборов становится Чебан. Согласно законодательству, если высшие судебные инстанции оставят в силе решение суда, новых выборов не будет.
В Молдове местные выборы не могут проводиться менее чем за год до очередных выборов в местные органы власти, которые должны состояться в июне 2019 года. В этом случае исполнять обязанности мэра Кишинева продолжит Руслан Кодряну.
Нэстасе после заседания призвал людей готовиться к массовым протестам и пообещал, что будет обжаловать решение суда в Апелляционной палате.
Нэстасе на выборах набрал 52,16% голосов, а за кандидата от Партии социалистов проголосовали 47,84% жителей столицы.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве