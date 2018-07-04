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Загадочное отравление неподалеку Солсбери: двое людей остаются в критическом состоянии

Состояние двух отравившихся людей в городке близ Солсбери остается критическим, однако новых пострадавших нет

Об этом сообщает Sky News.

Заместитель начальника полиции графства Уилтшир Пол Миллс отмечает, что двое людей, подвергшихся воздействию неизвестного вещества в городе Эймсбери, остаются в критическом состоянии в больнице, но больше никто не проходит лечение из-за отравления.

СМИ также называют имена пострадавших - это Чарли Роули и Дон Стерджесс.

Как сообщалось, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии были обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Их состояние связывают с влиянием неизвестного вещества.

Пока неизвестно, имели ли отравленные мужчина и женщина связь с Россией или российскими силовыми ведомствами. Этот инцидент расследует контртеррористическое подразделение полиции.

Эймсбери находится на расстоянии 11 км к северу от Солсбери, где в марте этого года нервно-паралитическим веществом был отравлен российский экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

 

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