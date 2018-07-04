Загадочное отравление неподалеку Солсбери: двое людей остаются в критическом состоянии
Об этом сообщает Sky News.
Заместитель начальника полиции графства Уилтшир Пол Миллс отмечает, что двое людей, подвергшихся воздействию неизвестного вещества в городе Эймсбери, остаются в критическом состоянии в больнице, но больше никто не проходит лечение из-за отравления.
СМИ также называют имена пострадавших - это Чарли Роули и Дон Стерджесс.
Как сообщалось, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии были обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Их состояние связывают с влиянием неизвестного вещества.
Пока неизвестно, имели ли отравленные мужчина и женщина связь с Россией или российскими силовыми ведомствами. Этот инцидент расследует контртеррористическое подразделение полиции.
Эймсбери находится на расстоянии 11 км к северу от Солсбери, где в марте этого года нервно-паралитическим веществом был отравлен российский экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Wiltshire deputy Police chief constable Paul Mills says the two people exposed to an unknown substance in Amesbury remain in a critical condition in hospital but no-one else is receiving treatment— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 4 июля 2018 г.
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