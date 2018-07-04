Супрун рассказала, как бороться с состоянием тревоги

4 июля, 2018, 15:25

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как бороться с симптомами тревожности: плохим настроением, нарушением сна, чрезмерной чувствительностью к шуму и ускоренным дыханием или сердцебиением

Об этом сообщает Супрун в Facebook.

Исследования показывают, что у жителей городов на 21% выше риск появления тревожных расстройств и на 39% - расстройств настроения, чем жители сельской местности.

"Прежде всего, стоит понимать, что испытывать тревогу время от времени - это нормально. Часто это защитная реакция организма на опасные ситуации и нарушения зоны комфорта. Более того, в определенных случаях незначительная тревожность может быть полезна. Например, это ощущение может способствовать тому, что вы более ответственно отнесетесь к важной задаче”, - отмечает врач.

Однако из-за постоянного чувства тревожности повышается уровень гормона стресса кортизола и артериальное давление, что со временем может увеличить риски появления болезней сердца, развития инсульта и болезней почек. Кроме того, ухудшается и качество жизни. Поэтому очень важно уметь противостоять этому состоянию и научиться его контролировать. Вот несколько простых советов, которые помогут бороться с тревожностью:

Наиболее мощным оружием для контроля чувства тревожности являются простые физические упражнения. Выбирайте любую активность, которая вам по душе, например, бег или велопрогулки, и сделайте ее регулярной частью вашей жизни.

Откажитесь от кофеина и лекарственных средств и веществ, способных вызвать развитие симптомов тревожности.

Изучайте техники глубокого дыхания, медитации и улучшения осознанности, а также практики, которые позволяют снизить тонус мышц и усилить ощущение покоя.

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одинаковое время. Чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном.

Если чувство тревожности длится более 6 месяцев - обязательно проконсультируйтесь с врачом. Возможно, вам понадобится специальное лечение и направление к специалисту в области психического здоровья.

Иногда чувство тревожности может быть похоже на грузовик, который вот-вот вас заденет. Поэтому будьте внимательны к своему организму и старайтесь быстро реагировать на потенциальные опасности. Ведь ощущение тревожности и стресса мешает нам функционировать, работать, общаться с другими и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.