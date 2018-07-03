Как сохранить зрение здоровым. 6 советов от Супрун
Об этом она написала на Facebook-странице.
Отвлекайтесь от экранов
Смартфоны, планшеты и компьютеры держат глаза в напряжении. Это приводит к компьютерному зрительному синдрому, который проявляется в общем ухудшении зрения, сухости и покраснении глаз. Чтобы защитить глаза, стоит регулярно делать перерывы и упражнения.
Защищайте глаза от солнечных лучей
Правильно подобранные очки с соответствующим уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей помогут сохранить зрение. Воздействие ультрафиолета может вызвать жжение и повреждение глаз, также увеличивает риски появления катаракты.
Поддерживайте зрение правильным питанием
Продукты, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, также помогут защитить ваше зрение. Оптимальная диета содержит минимальное потребление насыщенных жиров и соли, употребление умеренного количества жирных белков: это орехи, семена и бобовые, свежие овощи, фрукты и тому подобное.
Следите за общим состоянием здоровья
Хронические проблемы со здоровьем могут негативно влиять на зрение: если у вас диабет или повышенное артериальное давление, стоит следить за состоянием зрения.
Совершенствуйте свои ежедневные привычки
Физические нагрузки, отказ от курения, здоровый сон и уменьшение стресса - помогут сохранить зрение.
Регулярно проверяйте зрение
Комплексная расширенная диагностика поможет выявить заболевания, которые проходят бессимптомно. Для каждого количество визитов к врачу индивидуальная. Обычно это раз в 1-2 года.
Определить необходимое количество посещений поможет врач, в зависимости от семейной истории заболеваний глаз и особенностей вашего организма и образа жизни.
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