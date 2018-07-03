Как сохранить зрение здоровым. 6 советов от Супрун

3 июля, 2018, 12:12

Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как поддерживать зрение в тонусе

Об этом она написала на Facebook-странице.

Отвлекайтесь от экранов

Смартфоны, планшеты и компьютеры держат глаза в напряжении. Это приводит к компьютерному зрительному синдрому, который проявляется в общем ухудшении зрения, сухости и покраснении глаз. Чтобы защитить глаза, стоит регулярно делать перерывы и упражнения.

Защищайте глаза от солнечных лучей

Правильно подобранные очки с соответствующим уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей помогут сохранить зрение. Воздействие ультрафиолета может вызвать жжение и повреждение глаз, также увеличивает риски появления катаракты.

Поддерживайте зрение правильным питанием

Продукты, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, также помогут защитить ваше зрение. Оптимальная диета содержит минимальное потребление насыщенных жиров и соли, употребление умеренного количества жирных белков: это орехи, семена и бобовые, свежие овощи, фрукты и тому подобное.

Следите за общим состоянием здоровья

Хронические проблемы со здоровьем могут негативно влиять на зрение: если у вас диабет или повышенное артериальное давление, стоит следить за состоянием зрения.

Совершенствуйте свои ежедневные привычки

Физические нагрузки, отказ от курения, здоровый сон и уменьшение стресса - помогут сохранить зрение.

Регулярно проверяйте зрение

Комплексная расширенная диагностика поможет выявить заболевания, которые проходят бессимптомно. Для каждого количество визитов к врачу индивидуальная. Обычно это раз в 1-2 года.

Определить необходимое количество посещений поможет врач, в зависимости от семейной истории заболеваний глаз и особенностей вашего организма и образа жизни.