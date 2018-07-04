Союзники США в НАТО ответили на критические письма Трампа

4 июля, 2018, 17:52

Союзники США по НАТО не соглашаются с критикой американского президента Дональда Трампа, который накануне направил письма Норвегии, другим европейским союзникам и Канаде с требованием увеличить расходы на оборону

В письме Associated Press норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен заявил, что его страна "придерживается цели, установленной на саммите НАТО в 2014 году, и будет придерживаться ее и в дальнейшем", сообщает Голос Америки.

По его словам, Норвегия тратит значительно больше на закупку военного оборудования, чем согласовано странами-членами НАТО.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал письмо "типичным" накануне саммита.

"Я не запуган этим письмом", - заявил Шарль Мишель, добавив, что Бельгия полностью выполняет свои обязательства в НАТО.

Представитель министра обороны Канады Рене Фиятро заявила, что Канада придерживается плана по увеличению расходов на оборону. Более того, по ее словам, Канада намерена увеличить военные ассигнования на 70%.

Ранее Трамп написал лидерам ряда стран НАТО письма, в которых в довольно резкой форме требовал выполнить взятые ими обязательства по увеличению оборонных расходов.

В письме Трамп отметил, что уже "теряет терпение" в ожидании выполнения данных ими обещаний. Например, в послании канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп написал, что недостаточные расходы на оборону со стороны Берлина подрывают безопасность НАТО и дают основание другим членам не выполнять свои обязательства.