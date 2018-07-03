Трамп разослал письма партнерам по НАТО с требованием увеличить расходы на оборону, - NYT
3 июля, 2018, 08:02
Президент США Дональд Трамп написал лидерам ряда стран НАТО письма, в которых в довольно резкой форме потребовал выполнить ранее данные обязательства в отношении увеличения оборонных расходов
Об этом сообщает газета New York Times.
По данным издания, письмо было отправлено в конце июня лидерам Бельгии, Канады, Норвегии и Германии.
В письме Трамп отметил, что уже "теряет терпение" в ожидании выполнения данных ими обещаний.
В послании канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп написал, что недостаточные расходы на оборону со стороны Берлина подрывают безопасность НАТО и дают основание другим членам альянса не выполнять свои обязательства.
New York Times отмечает, что эта ситуация играет на руку президенту РФ Владимиру Путину, "основной задачей которого является внесение раскола в НАТО".
- Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве