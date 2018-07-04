Россия не будет платить взносы в Совет Европы до восстановления прав российской делегации, - МИД
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
"Летом 2017 года было принято решение приостановить уплату взносов в Совет Европы "до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ". Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет", - говорится в заявлении.
При этом россияне намекают, что могут не признать легитимность чиновников ПАСЕ. избранных без участия российской делегации.
"Бездумные действия ПАСЕ уже привели к тому, что практически половина судей Европейского Суда по правам человека и Комиссар по правам человека выбраны без участия российских парламентариев. В июне 2019 года должны состояться выборы Генерального секретаря. Легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, избранных без российских голосов находится для нас под вопросом ", - заявляют в МИД РФ.
При этом россияне одобрительно отозвались о работе действующего генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда и других должностных лиц.
"Необходимо подчеркнуть, что в Москве ценят активные усилия всех тех, кто вносит свой вклад в преодоление системного кризиса, поставившего под угрозу само существование Совета Европы. Отмечаем последовательную позицию генсекретаря Т. Ягланда в пользу сохранения Совета Европы как фундамента уникального общеевропейского правового пространства. Надеемся на активную роль государств, председательствующих в Комитете министров в ближайший год. Неплохой задел для устранения дисбаланса в регламентных документах ПАСЕ создан по итогам работавшего в январе-июне и под руководством Председателя Ассамблеи М. Николетти, и с участием российских парламентариев Специального комитета по вопросу о роли и миссии ПАСЕ ", - отмечают в заявлении.
Россияне обещают возобновить уплату взносов и оплатить все просроченные суммы сразу после возвращения делегации РФ в зал.
"Еще раз подтверждаем, что после полного восстановления прав делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ Россия выполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о прекращении выплат", - обещают в МИД РФ.
- ПАСЕ имеет право налагать санкции на делегации стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 г. Россия прекратила участвовать в работе Ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.
- В 2017 году Россия прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят налагать на них санкции. Идею снятия санкций с России и возобновление уплаты ею взносов открыто поддерживают генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и ряд депутатов.
- Бюро ПАСЕ приняло решение рассмотреть предложения о возвращении делегации России.
- Украинская делегация не пошла на прием к генсеку Совета Европы Турбйорну Ягланду, чтобы сэкономить средства организации на фоне финансового шантажа со стороны России.
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