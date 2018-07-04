Россия не будет платить взносы в Совет Европы до восстановления прав российской делегации, - МИД

4 июля, 2018, 16:47

Россия отказывается платить взносы в Совет Европы до тех пор, пока российскую делегацию не восстановят в правах

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Летом 2017 года было принято решение приостановить уплату взносов в Совет Европы "до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ". Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет", - говорится в заявлении.

При этом россияне намекают, что могут не признать легитимность чиновников ПАСЕ. избранных без участия российской делегации.

"Бездумные действия ПАСЕ уже привели к тому, что практически половина судей Европейского Суда по правам человека и Комиссар по правам человека выбраны без участия российских парламентариев. В июне 2019 года должны состояться выборы Генерального секретаря. Легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, избранных без российских голосов находится для нас под вопросом ", - заявляют в МИД РФ.

При этом россияне одобрительно отозвались о работе действующего генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда и других должностных лиц.

"Необходимо подчеркнуть, что в Москве ценят активные усилия всех тех, кто вносит свой вклад в преодоление системного кризиса, поставившего под угрозу само существование Совета Европы. Отмечаем последовательную позицию генсекретаря Т. Ягланда в пользу сохранения Совета Европы как фундамента уникального общеевропейского правового пространства. Надеемся на активную роль государств, председательствующих в Комитете министров в ближайший год. Неплохой задел для устранения дисбаланса в регламентных документах ПАСЕ создан по итогам работавшего в январе-июне и под руководством Председателя Ассамблеи М. Николетти, и с участием российских парламентариев Специального комитета по вопросу о роли и миссии ПАСЕ ", - отмечают в заявлении.

Россияне обещают возобновить уплату взносов и оплатить все просроченные суммы сразу после возвращения делегации РФ в зал.

"Еще раз подтверждаем, что после полного восстановления прав делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ Россия выполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о прекращении выплат", - обещают в МИД РФ.